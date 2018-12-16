بلحيف النعيمي يرأس وفد الدولة في اجتماع وزراء الإسكان العرب

الشارقة 24:

ترأس معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة الـ 35 لوزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة مؤخراً.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإسكان في الوطن العربي، وأبرزها تنظيم مؤتمر الإسكان العربي القادم، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمستجدات بشأن الموقع الإلكتروني للمجلس، وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس.

وأعلن معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي خلال الاجتماع، عن استضافة دولة الإمارات أعمال الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية خلال العام المقبل 2019.