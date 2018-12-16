ولي عهد الفجيرة: الإمارات مثال يحتذى بسياساتها المتسامحة

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2019، بوصفه عاماً للتسامح، يشكل تتويجاً لمنهج عمل متكامل للدولة في مجال التسامح، ولالتزامها بتعزيز أنماط التعايش السلمي، ونبذ التعصب والكراهية، وترسيخ القيم الإماراتية العريقة في احترام التعددية الثقافية وتقبّل الآخر بوصفه شريكاً في المجتمع.

وأضاف أن الإمارات لطاما كانت مثالاً يحتذى به، قيادة وشعباً، بسياساتها التاريخية المتسامحة والمنفتحة، وهو الأمر الذي وجد تعبيره البليغ على أرض إمارتنا الحبيبة التي تحتضن اليوم أكثر من 200 جنسية من مختلف الثقافات والأعراق يعيشون بانسجام تام، ويحظون برعاية قيادتنا الرشيدة، ويتمتعون بالمساواة والاحترام والتقدير، لذلك استحقت الإمارات أن تكون وطن التسامح وحاضنة كل قيمه.