حاكم أم القيوين: قيم الإمارات في التسامح منارة لشعوب العالم

الشارقة 24 – وام:





أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإعلان عام 2019 عام التسامح، تأتي لتعزز المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي قامت عليها دولة الإمارات، في عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف أن المبادئ التي تنتهجها الإمارات، تؤكد الإرث الحضاري والمجتمعي الذي رسخت قواعده قيادتنا الرشيدة، لتكون قيم العدل والتسامح منارة لشعوب العالم، التي يتحقق من خلالها التعايش والأمن والسلام والاستقرار، بعيداً عن الغلو والتعصب العرقي أو الديني أو الفوارق الاجتماعية والعنصرية.

وشدد على أنها تدعم لغة الحوار والتواصل، الذي تؤكد عليه الشرائع الدينية والأعراف المجتمعية المؤمنة بمفهوم المساواة ودعم حق الشعوب في التواصل والعيش بسلام، وتكاتفها وتعاضدها لتجسيد لغة السلام، والتأكيد على احترام القوانين والتشريعات التي تصون المجتمعات في الظروف كافة، ليعم الخير والسلام والاستقرار أرجاء المعمورة، وتتعزز الروابط بين الشعوب لما فيه الخير للإنسانية جمعاء.