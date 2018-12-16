رئيس الدولة يعيد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ووفقاً للمرسوم، يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، من الأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة 4 سنوات وهم: معالي حارب مسعود حمد الدرمكي رئيساً لمجلس الإدارة، ومعالي عبد الرحمن صالح آل صالح نائباً للرئيس، ومعالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي عضواً، وسعادة يونس حاجي الخوري عضواً، وسعادة خالد محمد سالم بالعمى عضواً، وسعادة خالد أحمد حميد الطاير عضواً، وسعادة علي محمد بخيت المداوي الرميثي عضواً.