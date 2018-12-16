نهيان بن مبارك يحضر احتفاء مجلس العمل الفلسطيني بـ "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء السبت، الحفل الذي نظمه مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي، بمناسبة عام زايد.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مسرح جامعة السوربون أبوظبي، عصام توفيق مصالحة السفير الفلسطيني لدى الدولة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي، المعتمدين لدي الدولة وأبناء الجالية الفلسطينية.

وأشاد معالي وزير التسامح، بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الإمارات بالشعب الفلسطيني، مضيفاً أن الاحتفال بعام زايد، إنما يشير بكل وضوح إلى هذه العلاقة، منوهاً بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، ودوره الكبير في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وجعل القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى.