"الهلال" يوزع 100 طن من المواد الغذائية بالساحل الغربي لليمن

الشارقة 24 – وام:

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق الساحل الغربي، ضمن جهودها الإنسانية في مساعدة الأسر المحتاجة من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بعد تحرير عدد من مناطق الساحل الغربي من قبضة الميليشيات الحوثية.

ووزعت الهيئة 105 أطنان من المواد الغذائية، على قرى الساحل الغربي.

وعبر أبناء مناطق الساحل الغربي، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولذراعها الإنساني الهلال الأحمر.

يذكر أن المساعدات التي تم تنفيذها في مناطق الساحل الغربي بعد تحريرها، بلغت 112 ألف سلة غذائية، تم توزيعها على 100 قرية واستفاد منها نحو 784 ألف مواطن يمني.