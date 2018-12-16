"الهلال" يدشن تأهيل وترميم مدرستين في أبين باليمن

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مشروع إعادة تأهيل وترميم مدرستي عزان الثانوية والأساسية، في مديرية الوضيع في محافظة أبين باليمن، واللتين تستوعبان أكثر من 630 طالباً وطالبة.

ويأتي تدشين المشروع في إطار "عام زايد"، وضمن سلسلة المشاريع التي تقدمها الهيئة للعملية التعليمية في المحافظة.

وثمن ناصر مضوج مدير مكتب التربية والتعليم في المديرية، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات عبر ذراعها للأعمال الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، مشيداً بمساهماتها في مجال التعليم، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم في إعادة تطبيع الأوضاع، ونجاح استئناف عملية التعليم في أبين والمحافظات المحررة.

وأكد أن المديرية والمحافظة تمضيان نحو تجاوز مرحلة الدمار الحوثي، إلى مرحلة البناء بفضل دعم الأشقاء في دول التحالف العربي، وفي مقدمتهم دولة الإمارات.