حاكم رأس الخيمة يستقبل فريق تجديف "جمعية المطاف للتراث"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد الأحد، فريق التجديف التابع لجمعية المطاف للتراث والفنون البحرية، بحضور أحمد بن حمدان آل مالك.

وقدم الحضور التهنئة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمناسبة فوز القارب "جلفار 7"، العائد لسموه بقيادة النوخذة بدر ناصر أحمد، والسكوني خالد محمد الشحي، بالمركز الأول في سباقات التجديف، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47، كأفضل زمن وقدره 14 دقيقة على مستوى الدولة.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، فريق التجديف بالإنجاز الرياضي التراثي، الذي يدل على أن تحقيق الانتصارات يأتي ببذل الجهد والمثابرة والاستمرار في العمل الجاد، والتدريب المتواصل معرباً سموه عن سعادته بالإنجاز، وتمنى للفريق النجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها إدارة الجمعية للمحافظة على التراث، ورياضة الآباء والأجداد، وتوصيلها إلى جيل اليوم من شباب الوطن، والتنافس في أقوى وأجمل الرياضات البحرية التراثية، لحصد المزيد من البطولات والانتصارات.