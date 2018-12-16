الدكتور عبد الله الدرمكي يختتم مبادرة المعرفة

الشارقة 24:

اختتم الدكتور عبد الله الدرمكي، أول مواطن إماراتي يرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، على أعلى قمة كلمنجارو، الجبل الأكثر ارتفاعاً في قارة أفريقيا، مبادرته التطوعية المعرفية التي أطلقها تزامناً مع "عام زايد"، تجسيداً للمكانة الاستثنائية التي يمثلها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وترسيخاً لنهجه الحافل بقيم الخير والعطاء.

ونظم الدكتور الدرمكي، خلال المبادرة 29 فعالية معرفية، تضمنت محاضرات وورشاً تدريبية، استفاد منها أكثر من 1714 موظفاً، ينتسبون لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية.

وأعرب الدكتور الدرمكي عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي أظهره الجمهور مع ما طرحته المبادرة.

وحول الهدف من إطلاق المبادرة، قال الدرمكي: "تُجسد هذه المبادرة التي أطلقتها تزامناً مع عام زايد الخير، عميق محبتنا وامتنانا لمؤسس دولة الاتحاد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، هدفت من خلالها إلى تأكيد التزامنا الكبير بالعمل ضمن رؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة على صعيد العمل التطوعي والمجتمعي، حيث ركزت فيها على إبراز قيمة وأهمية التطوع المعرفي الإنساني، الذي يتشارك فيه أصحاب التخصصات العلمية مختلفة تجاربهم وخبراتهم مع بقية أفراد المجتمع، لتعم الفائدة على الجميع".

وتناولت المحاضرات والورش التدريبية التي تضمنتها المبادرة عدداً من المحاور التي شملت مجال التنمية البشرية، والتفكير الإيجابي، ومهارات التحفيز وتطوير الذات، وغيرها من المواضيع.

كما استعرض الدرمكي، من خلال المحاضرات، تجربته إلى جانب زملاء آخرين كانوا معه في رحلة تسلق جبل كلمنجارو بتنزانيا، في ديسمبر 2017، ورفع علم دولة الإمارات، وصورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى جانب شعار عام زايد.

وضمّت قائمة المؤسسات التي استفادت من المبادرة كل من: جمعية عجمان الثقافية، وجامعة الإمارات، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ودائرة الصناعة بالفجيرة، وشركة العين للتوزيع، ومعهد الشارقة للتراث، وندوة الثقافة والعلوم، ومؤسسة وطني الإمارات، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، ووزارة الداخلية، ودائرة الجمارك بأبوظبي، ودائرة الطاقة، وغرفة التجارة والصناعة في عجمان، ونيابة رأس الخيمة، وجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، ونادي الفجيرة الرياضي الثقافي، واتحاد الإمارات للدراجات.