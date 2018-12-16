المحطة النووية 3 في "براكة" تجتاز اختبار التوازن المائي البارد

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز جديد في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بمنطقة الظفرة في أبوظبي، تمثّل في اجتياز المحطة الثالثة لاختبار التوازن المائي البارد بكفاءة ونجاح، وذلك بعد تطبيق الدروس المستفادة من إتمام الاختبار ذاته سابقاً في المحطتين الأولى والثانية.

ويعتبر هذا الإنجاز خطوة غاية الأهمية نحو إنجاز المحطة الثالثة، كما يعد مرحلة مهمة على صعيد تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وخلال اختبار التوازن المائي البارد، تم التحقق من أن كافة أنظمة التبريد والتوصيل والأنابيب وأنظمة الضغط العالي في المفاعل تُلبي أعلى معايير السلامة والجودة، حيث بدأ الاختبار بعد تفريغ وتنظيف أنظمة توريد البخار في المحطة الثالثة، وذلك باستخدام مياه منزوعة المعادن قبل بدء عمليات ربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد.

كما تضمن اختبار التوازن المائي البارد رفع ضغط المحطة الثالثة ليفوق مستوى الضغط التشغيلي العادي بنسبة 25%، وأثبتت نتائجه المستوى العالي لمتانة وثبات الهيكل الإنشائي للمحطة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، ذكر سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن الاستكمال الناجح لاختبار التوازن المائي البارد في المحطة الثالثة يؤكد على التزامنا بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة في أنظمة التبريد والضغط العالي، وبما يتوافق مع المعايير واللوائح المعمول بها لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وأعرب الحمادي، عن فخره بالتقدم الذي تم تحقيقه في مشروع محطات براكة، بعد اجتياز الاختبارات في المحطة الثالثة وبعد مرور نحو عام على استكمال الاختبار ذاته في المحطة الثانية، الأمر الذي يعكس مدى الخبرة المكتسبة ومزايا إنشاء المحطات الأربع بشكل متزامن.

وختم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالقول: "نقترب بهذه الإنجازات من تحقيق هدفنا في تزويد دولة الإمارات بطاقة كهربائية موثوقة وصديقة للبيئة تدعم النمو والتطور المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بينما نواصل الحفاظ على سجلنا القياسي فيما يخص السلامة والجودة".

وشاركت في الاختبار فرق عمل من الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذراعها التشغيلي شركة نواة للطاقة، حيث قامت هذه الجهات بدور مهم في الإشراف على الجودة وإجراء اختبارات مفصلة للأنظمة، والتحقق من عدم وجود أي تسرّبٍ في منظومة الأنابيب.