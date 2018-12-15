نهيان بن مبارك: مبادرات محلية ودولية في "عام التسامح"

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن عام التسامح امتداد طبيعي لـ "عام زايد" وثمرة من ثماره، منوهاً إلى تسامح الإمارات قيادة وشعباً كان وسيظل دائماً يستمد طاقاته وجهوده ومبادراته من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أسس وطننا الغالي على القيم العريقة والأخلاق النبيلة والتي يأتي في القلب منها التسامح والتعايش واحترام الاختلاف، فكان أحد أهم الرموز العالمية في مجال التسامح.

وعبر معاليه عن سعادته الغامرة بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" 2019 عاماً للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن فخره واعتزازه بهذا الإعلان الذي يعزز الجهود التي تقوم بها الدولة محلياً وعالمياً في مجال التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر واحترام الاختلاف مهما كان مصدره.

وذكر معاليه أن الزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس إلى دولة الإمارات في فبراير المقبل، تجسد القيمة العالمية المتميزة التي تحظى بها الدولة، باعتبارها مثالاً عالمياً للسلام والمحبة والتسامح، حيث تجتمع على أرضها الطيبة مختلف الثقافات والأعراق والأديان بكل انسجام وتناغم، فيما يتمتع الجميع بالاحترام والتقدير، كما أن هذه الزيارة تعبر عن تقدير المجتمع الدولي لجهود قيادتنا الرشيدة ودورها الرائد وسعيها المخلص لنشر وتعزيز قيم التسامح في العالم.

وأكد معالي وزير التسامح أن المحاور الخمسة التي حددها صاحب السمو رئيس الدولة ستكون نهج الوزارة خلال المرحلة المقبلة في كافة أنشطتها ومبادراتها المحلية والدولية، موضحاً أن إطلاق سموه "عام التسامح" يلقي بمسؤولية كبيرة على الوزارة وعلى كافة مؤسسات الدولة وكافة فئات المجتمع، حيث تعتمد الوزارة استراتيجية ثابتة هي أن التسامح في الإمارات للجميع ومن الجميع، وكلنا شركاء في المسؤولية عن إيجاد مجتمع متسامح ينعم بالرخاء والسلام سواء داخل الإمارات الحبيبة أو على مستوى العالم.