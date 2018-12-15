محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشهدان ختام منافسات "السعودية للفورمولا"

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية اليوم السبت، ختام سباق "السعودية للفورمولا إي – الدرعية 2018"، الذي يقام في مدينة الدرعية التاريخية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بتواجده في فعاليات "الدرعية 2018"، مهنئاً سمو ولي العهد السعودي على النجاح المتميز الذي حققه هذا الحدث الرياضي العالمي على مستوى حسن التنظيم والمشاركات وحجم الحضور الجماهيري الذي شهدته المنافسات.

وأكد سموه أن استضافة المملكة العربية السعودية هذه المنافسات تمثل إضافة نوعية تضاف إلى رصيد نجاحاتها وتميزها في تنظيم وإدارة كبرى الفعاليات والمناسبات العالمية على مختلف المستويات، وذلك لما تحظى به من مقومات متعددة وكوادر وطنية سعودية ذات كفاءة وطاقات عالية أثبتت قدرتها وإمكاناتها في مختلف الميادين.

وأعرب سموه عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والتي ترتكز على ما يجمعهما من روابط الدم والمصير المشترك.

كما شهد "منافسات السعودية للفورمولا"، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي علي بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومعالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين .

يذكر أنه يشارك في منافسات "الدرعية 2018" 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً من11 دولة هي ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا ونيوزيلندا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل والبرتغال وتايلند والأرجنتين وسويسرا.