حاكم رأس الخيمة يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في برقيته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لملك البحرين بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.