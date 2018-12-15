حاكم عجمان يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان في برقيته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لملك البحرين بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.