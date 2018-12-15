رئيس الدولة يعلن 2019 "عام التسامح "

الشارقة 24 – وام:

أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، السبت، "عام 2019" في دولة الإمارات "عاماً للتسامح" ترسيخاً لكون الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيداً على قيمة التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة خصوصاً لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.

واعتبر صاحب السمو رئيس الدولة أن عام التسامح هو امتداد لـ "عام زايد" كونه يحمل أسمى القيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ترسيخها لدى أبناء الإمارات، وقال سموه إن "ترسيخ التسامح هو امتداد لنهج زايد.. وهو قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب".

وأضاف سموه "أن أهم ما يمكن أن نغرسه في شعبنا هو إرث زايد الإنساني.. وتعميق مبدأ التسامح لدى أبنائنا".