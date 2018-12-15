رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك البحرين

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن أحر التهاني لملك البحرين بهذه المناسبة وعن أطيب التمنيات لحكومة وشعب البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً سموه عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.