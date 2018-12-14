محمد بن حمد الشرقي يُكرم الفائزين في "رالي الفجيرة"

الشارقة 24 – وام:

توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الفائزين الأوائل في الجولة الختامية لبطولة الإمارات "رالي الفجيرة"، الذي أقيم تحت رعاية سموه بمشاركة 26 متسابقاً من مختلف الدول والجنسيات المقيمة في الدولة، كما كرم سموه الفائزين في بطولة الإمارات للراليات التي ينظمها نادي الإمارات للسيارات.

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة للفائزين تفوقهم في السباق، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على دعم جميع الرياضات وتوفير الاحتياجات اللازمة للبطولات التي تقام داخل الدولة، وتحقيق المعايير القياسية المعمول بها في المحافل الرياضية العالمية.

وأكد سموه أن الإنجازات الرياضية التي يحققها أبناء زايد نابع من الثقافة التي تربوا في نقل الصورة المشرقة للدولة وتوثيق الولاء والانتماء لقيادتها، مثمناً سموه جهود القائمين على البطولة، مشيداً بالمستوى الذي ظهرت به البطولة والمستوى الرفيع للمتسابقين.

وأسفرت نتائج الجولة الختامية لبطولة الإمارات "رالي الفجيرة"، الذي تألف من أربع مراحل في المناطق الصحراوية في الإمارة، وبمشاركة سيارات ودراجات نارية ورباعية عن فوز الشيخ عبد الله بن فيصل القاسمي بالمركز الأول، تلاه المتسابق اللبناني محمد الشهاب في المركز الثاني، وحل المتسابق البريطاني توماس بيل بالمركز الثالث.