الإمارات تدعم جهود "اليونيسيف" في كوبا

الشارقة 24 – وام:

وقع سعادة بدر عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، على اتفاقية بين حكومة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة اليونيسيف في كوبا لدعم "مشروع الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة".

وقعت الاتفاقية عن اليونيسيف سعادة ماريا كريستينا بيرسيبال المديرة الإقليمية لليونيسيف في أميركا اللاتينية والكاريبي بحضور السيدة فيكتوريا كولاماركو المسؤولة عن مكتب اليونيسف في كوبا ومسؤولون من وزارة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في كوبا.

وأكدت المديرة الإقليمية لليونيسيف بأن دعم حكومة الإمارات العربية المتحدة سيساهم في تعزيز عملية الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز تنمية المهارات من أجل الحياة والقيم من خلال الممارسة الشاملة.

ومن جانبه أكد سعادة السفير المطروشي أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي والمساهمة في القضايا ذات الأولوية للمجتمعات كالتعليم.