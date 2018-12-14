الهلال الأحمر يدشن المرحلة الثانية من "مياه أمصرة - لودر" بأبين

الشارقة 24 – وام:

دشن الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من مشروع "مياه أمصرة - لودر" الاستراتيجي في محافظة أبين اليمنية، الذي يستفيد منه أكثر من 30 ألف نسمة، وذلك ضمن مشاريع "عام زايد".

وتتمثل المرحلة الثانية من مشروع مياه أمصرة - لودر في بناء خزانات تجميعية وخطوط ضخ رئيسية للمياه.

كما افتتح الهلال الأحمر الإماراتي مستودع الكتب العام لمكتب التربية والتعليم في زنجبار بعد إعادة تأهيله وترميمه.

وأكد مهدي الحامد نائب محافظ أبين - الذي افتتح المستودع بحضور يحيى اليزيدي مدير عام التربية والتعليم في أبين - أنه إضافة إلى إعادة تأهيل مستوع الكتب سيقوم الهلال الأحمر الإماراتي أيضاً بإعادة تأهيل مكتب الإدارة العامة للتربية والتعليم، وافتتاح عدد من المدارس في المحافظة، وذلك ضمن المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي تقوم بها دولة الإمارات في المحافظات اليمنية كافة والتي تستهدف تحسين حياة اليمنيين.