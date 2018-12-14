طحنون بن محمد يحضر أفراح الشامسي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، يرافقه الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد مبارك رغش الشامسي بمناسبة زفاف نجله "أحمد" إلى كريمة مبارك مطر محمد الشامسي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين - الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين وعدد من المسؤولين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم.