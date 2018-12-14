نهيان بن مبارك يُعزي في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى

الشارقة 24 – بنا:

وصل إلى المنامة اليوم الخميس، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وكان في مقدمة مستقبليه، لدى وصول معاليه مطار البحرين الدولي، كل من الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة، والشيخ خليفة بن راشد آل خليفة.

وقد أعرب الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة، والشيخ خليفة بن راشد آل خليفة عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والأشقاء في دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على مشاعرهم الطيبة والنبيلة، والتي تجسد ما يربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين من روابط أخوية قوية ومتجذرة.