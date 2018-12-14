"الأرصاد": توقعات بسقوط أمطار من الجمعة إلى الثلاثاء

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة لتكون السحب الركامية التي يصاحبها سقوط أمطار.

وأشار المركز في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الجمعة إلى الثلاثاء، إلى احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباح غد الجمعة، مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س مع السحب والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان يضطرب أحيانا مع السحب.

أما طقس يوم السبت، فهناك فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار، وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر في الخليج العربي وسيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الجنوبية، فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س مع السحب، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان يضطرب أحيانا مع السحب.

ولفت البيان إلى أن طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية الممطرة نهاراً شرقاً وشمالاً وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر في الخليج العربي، ورطباً على المناطق الداخلية صباحاً، فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س مع السحب، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان يضطرب أحياناً مع السحب.

وتشهد الدول يوم الإثنين، طقساً رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، وصحواً إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر، في حين يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

أما طقس يوم الثلاثاء، فهناك احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.