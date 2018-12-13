محمد بن حمد الشرقي يشهد انطلاق بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات النسخة الرابعة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، المقامة بميدان قلعة الفجيرة التاريخية، بمشاركة 250 خيلاً تمثل عدداً من الإسطبلات المحلية بالدولة، بإشراف وتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة على الأهمية التي تحظى بها تربية الخيول العربية في الإمارات بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة والذي ساعد على انتشار رياضة الفروسية في الدولة ومشاركة فرسانها في البطولات الإقليمية والدولية.

وأشار سموه إلى الدعم الدائم لبطولات الفروسية ومنافسات محبي الخيل بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وترسيخ اسم إمارة الفجيرة على خارطة منافسات بطولات الخيل، لافتاً إلى المشاركة الواسعة التي حظيت بها البطولة، والتطور اللافت الذي طرأ عليها في نسختها الرابعة، بوصفها بطولة سنوية جامعة لمحبي الخيل العربي الأصيل.

حضر الفعاليات، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الثقافي الرياضي، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وكرم سمو ولي عهد الفجيرة، العشرة الأوائل من المشاركين في الشوط الثاني ضمن منافسات بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، ووجه سموه الشكر إلى المشاركين ومنظمي البطولة لدورهم في إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة.

حضر الفعاليات سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة المشرف العام على البطولة، وعصام عبد الله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، علي مصبح الكعبي مدير البطولة وعدد كبير من الملاك ومن عشاق الفروسية.