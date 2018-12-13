" الهلال" يتكفل بسداد ديون 1700 من النساء الغارمات في الأردن

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تبنت الهيئة مبادرة تتكفل من خلالها بسداد ديون 1700 امرأة من الغارمات في الأردن، ومن السجينات حالياً وذلك في بادرة إنسانية اجتماعية تأتي انطلاقاً من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لتقديم المساعدة لمن يحتاجها في مختلف البلاد العربية والاسلامية.

وتم بموجب هذه المبادرة الإفراج الفوري عن جميع السجينات وإنهاء طلبات التنفيذ القضائي بحق من ترتب عليهن طلبات قضائية، إثر عجزهن عن سداد ديون ترتبت عليهن، بسبب ظروفهن الاقتصادية والأسرية وبتن مهددات بالسجن إثر ذلك.

تأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في إطار تعزيز مبادرات الهلال الأحمر النوعية في عام زايد الخير، ومد يد العون والمساعدة لنسوة تجمعنا بهن صلات العروبة والإسلام والدم وفك كربهن ومنحهن الفرصة من جديد لممارسة حياتهن الطبيعة دون خوف أو جزع.