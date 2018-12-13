وزير التجارة الهندي يلتقي سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

التقى سوريش برابهو، وزير التجارة والصناعة والطيران المدني الهندي، في العاصمة نيودلهي، الأربعاء، سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، ومحمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية .

ناقش الطرفان خلال اللقاء الأنشطة التجارية الحالية، لشركة إعمار في الهند، وخططها الاستثمارية المستقبلية هناك.

وأعرب سفير الدولة عن شكره للوزير الهندي وتقديره للجهود التي بذلتها الهند لتسهيل الاستثمارات الأجنبية بها، وأشاد في هذا الصدد بالتطور الكبير الذي حققته الهند بعدما قفزت 23 درجة في تصنيف "ممارسة أنشطة الأعمال الدولية".