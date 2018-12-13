محمد بن راشد يشهد تخريج دفعة جديدة من برنامج "إعداد القادة"

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل تخريج دفعة جديدة، من قيادات مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وأكد سموه أن صناعة القادة هي قدر الأمم الناجحة، ومسيرة الدولة بحاجة مستمرة إلى دماء جديدة من القيادات لمواكبة طموحات شعب الإمارات.

وقدمت الدفعة الجديدة مشاريعها أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أثنى على الأفكار والجهود المقدمة، وأبدى دعمه لفكرتين من القادة الجدد، بإنشاء مؤسستين غير حكوميتين ستقدمان خدمات مجتمعية مبتكرة.

ويعكس نموذج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن إطار أكاديمي وتجريبي بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية، وبما يضمن تخريج قيادات وطنية تستطيع مواكبة التغيرات العالمية ومواصلة العمل لتحقيق رؤية سموه .