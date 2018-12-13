حاكم عجمان يحضر أمسية "بوح القوافي" الشعرية

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أمسية شعرية بعنوان "عجمان بوح القوافي"، والتي نظمتها دائرة التنمية السياحية، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المجتمع، مساء الأربعاء في متحف عجمان.

وأحيا الأمسية التي تأتي في إطار فعاليات وأنشطة الدائرة وقدم لها الإعلامي حسين العامري، كل من الشعراء عكاش العتيبي من السعودية، ومصبح بن علي الكعبي فيلسوف القصيدة النبطية، وسيف سالم المنصوري شاعر المليون، وحامل البيرق، للموسم السادس، وأحمد بن شمروخ من الكويت.

وبدأت الأمسية بوصول صاحب السمو حاكم عجمان، ومرافقوه إلى متحف عجمان، حيث استمع سموه إلى شرح واف حول ما تم تنفيذه في مشروع الحي التراثي، والتي بلغت 25 %، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 25 مليون درهم، ويشمل مناطق ثقافية وتراثية وترفيهية تعزز من مكانة المتحف.

بعد ذلك عرض في بداية الأمسية الشعرية، فيلم توثيقي عن قدامى الشعراء في إمارة عجمان، تناول حياتهم وحكاياتهم مع الشعر.

وفي ختام الأمسية الشعرية التي تفاعل معها الحضور، قام سموه بتكريم معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، لمساهمتها في دعم العمل الثقافي في دولة الإمارات، وأوائل الشعراء والقدماء، منهم الشاعر حمد خليفة بو شهاب، وحمد محمد بو شهاب، وراشد بن سالم بن جبران السويدي الملقب براشد الخضر، وربيع بن ياقوت، وسيف حمد بن سلمان، وسالم عبيد العليلي، كما تم تكريم الشعراء الذين شاركوا في إحياء هذه الأمسية.