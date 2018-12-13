قرقاش: "اتفاق السويد" نتج عن الضغط العسكري لقوات التحالف على الحوثيين

الشارقة 24:

رحب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على صفحته بموقع التدوين المصغر "تويتر"، باتفاق السويد، مؤكداً أن نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي، والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة، يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية.

وأشار إلى أن التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية، حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، واليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني.

وأضاف أن الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية، واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت، شكل الضغط المطلوب على الحوثيين، وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي.

وهنأ قرقاش المبعوث الأممي، بما تحقق اليوم مؤكداً الالتزام بالمسار السياسي، والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مع استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره.

وختم قرقاش بالتعبير عن تقديره لقوات التحالف العربي والقوات اليمنية الباسلة، مع تحية اعتزاز وفخر بتضحياتهم وبطولاتهم التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين، وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم.