"الهلال" يرفد كلية الحقوق بجامعة عدن بمستلزمات تعليمية

الشارقة 24 – وام:

زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كلية الحقوق في جامعة عدن، بمواد ومستلزمات ومعدات تعليمية جديدة، تلبي احتياجاتها وتسهم في تعزيز وإنجاح سير العملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، لتيسير دراستهم وذلك في إطار اهتمام دولة الإمارات بدعم المنظومة العلمية والتعليمية، في الجمهورية اليمنية.

تسلم الدعم الذي قدمته الهيئة د. محمد صلاح محسن، عميد كلية الحقوق، وكانت عبارة عن أعداد من الحواسب الآلية المكتبية والطابعات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والماسحات الضوئية وبروجكترات، ولوحات عرض وآلات تصوير ورقي.

وأشاد الدكتور محمد صالح محسن، بسرعة تلبية الهلال الأحمر الإماراتي لحاجات الكلية، ومدها بهذه المستلزمات والمعدات التي من شأنها تيسير العملية التعليمية، والأكاديمية وتطويرها.

وثمن عميد كلية الحقوق، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل لليمن، وشعبه، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، والذي شمل مختلف المجالات الخدمية والتنموية، وكان للتعليم نصيب كبير من هذا الدعم على مستوى المدارس والجامعات.