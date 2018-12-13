حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير ألمانيا

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، الخميس، إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له طيب الإقامة، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، على مختلف الصعد.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين، في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين.

من جهته أشاد سفير ألمانيا بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات عامة، وإمارة رأس الخيمة خاصة.