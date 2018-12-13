شرطة أبوظبي تُروّج لـ 30 معلماً سياحياً في العاصمة

الشارقة 24 – وام:

وزعت شرطة أبوظبي خارطة جغرافية تتضمن التعريف بـ 30 معلماً للجذب السياحي في العاصمة، وذلك ضمن حملة "سياحتي آمنة"، للنهوض بالتجربة السياحية الآمنة.

وذكر العقيد عمران أحمد المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، أنه يتم توزيع الخارطة على السياح القادمين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، لتكون مرجعاً لزيارة المعالم الحضارية والثقافية والترفيهية والتراثية والرياضية التي تزخر بها العاصمة أبوظبي.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق المزيد من الخيارات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء، بهدف الترويج للمنتج السياحي، وإبراز المقومات السياحية الفريدة، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية تنافسية مستقرة وآمنة، تشجع على زيارتها، لاسيما في هذا الوقت من العام الذي يتميز بمناخ جميل يقبل عليه جميع الزوار.

من جهته، أوضح الرائد راشد محمد المهيري رئيس قسم الشرطة السياحية في "المديرية"، أن الخارطة الورقية تستهدف الترويج لعدد من نقاط الجذب للسياحة الداخلية، كقصر الإمارات، القرية التراثية، منارة الرؤية، مركز زايد، حديقة أم الإمارات، قصر الحصن، متحف اللوفر - أبوظبي، بروميناد القرم الشرقي، مركز أبوظبي الوطني للمعارض، جامع الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة، إضافةً إلى تحديد أماكن سياحية أخرى شهيرة.