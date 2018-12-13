حاكم رأس الخيمة يستقبل سفيرة دوقية لوكسمبورغ

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه، بمدينة صقر بن محمد، الخميس، سعادة إليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقية لوكسمبورج الكبرى، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفيرة، متمنياً لها طيب الإقامة وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين.

من جهتها، أشادت سفيرة دوقية لوكسمبورغ بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات عامةً وإمارة رأس الخيمة خاصةً.

حضر اللقاء، سعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسعادة محمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وسعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.