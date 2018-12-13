سفير الدولة يتسلم دعوة لمشاركة الإمارات في معرض ENERTAM بالمكسيك

الشارقة 24 – وام:

تسلّم سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، دعوة من سعادة أندريس فوسكو كلاينز مفوض قطاع الطاقة لدى حكومة ولاية تاماوليباس، لمشاركة دولة الإمارات في "المعرض الدولي ENERTAM 2019 "، الذي سيعقد في الفترة من 9 - 11 أبريل المقبل، في ميناء تامبيكو في الولاية.

يهدف المعرض لإقامة اتصال مباشر بين الشركات التي تروج لمشاريع الطاقة في الولاية والمستثمرين ومقدمي الخدمات على مستوى المكسيك والدول الأخرى في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة المنهالي لمفوض قطاع الطاقة لدى حكومة ولاية تاماوليباس، في مقر السفارة، حيث استعرض سعادة المفوض جميع القطاعات الحيوية التي تتمتع بها الولاية وهي أحد أهم الولايات المكسيكية والتي أعلنتها الحكومة الفيدرالية "مركز الطاقة" للجمهورية، نظراً لحصولها على أعلى قدر من الاستثمارات في جميع مجالات الطاقة.

من جانبه، قدم سعادة المنهالي لمحة عامة عن أجندة الأولويات لدى دولة الامارات، سواء في مجالات الطاقة أو مشاركتها في المحافل الدولية المعنية بالطاقات المتجددة والبديلة والنظيفة، واحتضانها لأهم الفعاليات الاقليمية والدولية في هذه المجالات والمجالات الأخرى.

وأوضح سعادة المنهالي رؤية الدولة في استقطاب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة والمستثمرين الذين يتطلعون إلى أسواق واعدة ومستقرة كما هو الحال بالنسبة للسوق الإماراتية، مُرحباً بحرص حكومة تاماوليباس على إقامة علاقات مباشرة ومتينة مع الإمارات، موجهاً الشكر على دعوة الدولة للمشاركة في المعرض.

واتفق سعادة السفير وسعادة أندريس فوسكو كلاينز على تحديد أجندة تعاون في شتى القطاعات والحرص على تنفيذها.