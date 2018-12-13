وزير الطاقة يشهد حفل سفارة كازاخستان بيومها الوطني

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، مساء الأربعاء، حفل الاستقبال، الذي أقامه خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في منزل سفير كازاخستان في أبوظبي، سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة سعيد عبد الله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أبناء الجالية الكازاخية المقيمة في الدولة.

وأكد سفير كازاخستان لدى الدولة، في كلمة له بهذه المناسبة، أن كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، تعززان علاقاتهما، بنشاط الحوار السياسي والتفاعل الاقتصادي والثقافي متعدد الأوجه، والتواصل على المستوى الإقليمي.

وأضاف أن التعاون بين الإمارات وبلاده، يتضمن قائمة من المشاريع المشتركة، بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار أميركي، وأوضح أنه في ربيع العام المقبل، سينطلق رواد الفضاء الإماراتيين الأوائل، إلى الفضاء من قاعدة الفضاء "بايكونور" الكازاخستانية، ما يفتح الآفاق للتعاون المشترك في مجال استكشاف الفضاء.