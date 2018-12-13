الإمارات تساهم سنوياً بـ 200 ألف دولار "لمفوضية اللاجئين"

الشارقة 24 – وام:

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، تخصيص مساهمة سنوية قدرها 200 ألف دولار أميركي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كمساهمة طوعية تدخل ضمن ميزانية المفوضية لعام 2019، ودعماً لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها سعادة عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، في إطار مؤتمر التعهدات لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بجنيف.

وعبّر سعادة السفير الزعابي عن تقدير الإمارات لما تبذله المفوضية من جهود كبيرة، من أجل تخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وحمايتهم وإيجاد حول دائمة لمشاكلهم، مجدداً التأكيد على عزم دولة الإمارات مواصلة التزامها الثابت بالشراكة طويلة الأمد القائمة بينها وبين المفوضية ودعمها الكامل لبرامج المفوضية، من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة التي تسعى كل الأطراف الدولية إلى تحقيقها.