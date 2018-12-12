لجنة جائزة "الشيخ خليفة للامتياز" تشيد بنجاح مؤتمر التميز المؤسسي

الشارقة 24 – وام:

ثمن سعادة سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، النجاح الكبير الذي حققته استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر العالمي للتميز المؤسسي بدورته الـ 24، وما شهده من مشاركة نحو 1000 خبير في مجالات الامتياز والابتكار والاستدامة، من بينهم 300 خبير إقليمي وعالمي في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، يمثلون نحو 35 دولة.

وأشاد الفهيم بالتنظيم المبهر لفعاليات المؤتمر خلال أيامه الثلاثة من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ما جعله محل إشادة الحضور العالمي المشارك، منوهاً بجهود غرفة أبوظبي و ما تقوم به من بناء لجسور التواصل مع المؤسسات المناظرة وإبرام شراكات منفعة متبادلة ونقل المعرفة وأفضل الممارسات في مختلف مجالات الأداء المؤسسي.

وقد قام سعادة سعيد عبد الجليل الفهيم، وهارينك سنغ رئيس المنظمة الآسيوباسفيكية للجودة في سنغافورة، والبروفسيور هادي التيجاني المنسق العام لجائزة الشيخ خليفة للامتياز بتوزيع ما يزيد على 50 جائزة من جوائز المنظمة بفئاتها الثلاث على المستويين المؤسسي والفردي وفرق العمل.

وتم تكريم اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بمنحه جائزة منظمة آسيا باسيفيك "هارنتون إشيكاوا" الدولية للجودة كأول شخصية شُرطية على مستوى العالم تفوز بهذه الجائزة منذ انطلاقها.

وأهدى القائد العام لشرطة دبي الجائزة للقيادة الرشيدة، وأكد الحرص الدائم على التميز والريادة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في الأداء والإدارة، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الحصول على المراكز الأولى عالمياً والمساهمة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي بما يعزز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.