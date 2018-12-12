الإمارات تحتل المرتبة الـ 14 في تقرير الأداء بمجال النقل البحري

الشارقة 24 – وام:

عقدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، اليوم الأربعاء، في ابوظبي، الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة، وذلك في إطار توجهات الحكومة الاتحادية لتعزيز وتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي فيها، وتحقيق مزيد من الانفتاح والتعاون والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام المحلية، لما لها من دور مهم في إبراز الإنجازات الحكومية وإيصال ما يرد من ملاحظات واقتراحات إزاء خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين.

وأشاد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بتطور مكانة الإمارات البحرية و ترتيب موقعها في مجال النقل البحري العالمي في العام 2018، بعدما حلت بالمرتبة الـ 14 وفق نتائج التقرير الذي أعدته مؤسسة مينون الاقتصادية الدولية وشركة التصنيف العالمية "دي ان في جي إل" بشأن تحديث آخر المؤشرات والتصنيفات لتحديد مراتب أداء الدول الرائدة بحريا وتقديم معلومات عنها للعام 2018 .

وأشاد معاليه في الإحاطة بتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته وأفراده، مؤكداً أن نظام الإحاطات الإعلامية الدورية من شأنه الدفع قدما بمستوى تعامل هذه الجهات مع وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

وقال إن دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الأداء الرئيسية في أنشطة صناعة النقل البحري العالمي، وذلك من خلال إعلان نتائج التقرير الذي أعدته مؤسسة مينون الاقتصادية الدولية وشركة التصنيف العالمية "دي ان في جي ال ".

ونوه إلى أن التقرير الجديد ركز على المراجعة الشاملة لممكنات هذه الدول في الصناعة البحرية على المستوى الوطني، وعمد إلى توفير منظور شمولي للدول المؤثرة في وضع الملامح المستقبلية لصناعة النقل البحري عالمياً.