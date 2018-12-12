مجلس محمد بن زايد يستضيف محاضرة "التكنولوجيا الحيوية"

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المحاضرة التي استضافها مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البطين، مساء الأربعاء، والتي جاءت تحت عنوان "التكنولوجيا الحيوية عنوان العصر الرقمي المقبل "، وألقاها الدكتور نيكولاس نيغروبونتي، رئيس مختبر الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

كما شهد المحاضرة إلى جانب سموه، عدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، وكبار المسؤولين في الدولة.

وتحدث المحاضر عن بدايات ظهور مفهوم الذكاء الاصطناعي، والكيفية التي استقبل بها العالم مثل هذا الطرح الذي وصف حينها بالغرابة وقوبل بالسخرية، مشيراً إلى أن أغلب التطورات الفارقة في عالمنا اعتمدت على مثل تلك الأفكار الخلاقة وغير المألوفة.

وشدد نيكولاس نيغروبونتي على أن أهم الدروس التي يجب أن نتعلمها في الثورة الرقمية، هوالقيمة الهائلة للأفكار الجذرية، والأطروحات التي تقترب من الجنون عند طرحها، مشيراً إلى أن مثل تلك الأفكار هي التي قادت البشر إلى تحقيق القفزات الفارقة، داعياً إلى ضرورة أن تجد مثل تلك الأفكار ملاذاً آمناً في الجامعات والتوقف عن النظر إلى أصحاب تلك الأطروحات على أنهم غير أسوياء.

وأكد أن مثل تلك الأوصاف ستعود مجدداً إلى الواجهة، مع تصدر مفهوم التكنولوجيا الحيوية لاهتمامات العلماء اليوم، خصوصاً مع ارتباط ذلك النوع من التكنولوجيا بأفكار شديدة الغرابة، كقراءة الأفكار والتعلم الآني، ومعالجة الأمراض عبر التكنولوجيا الحيوية.