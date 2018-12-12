رئيس جمهورية النيجر يزور واحة الكرامة

الشارقة 24 – وام:
زار إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر الأربعاء، واحة الكرامة، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، في ديوان ولي عهد أبوظبي.
واستعرض رئيس جمهورية النيجر، لدى وصوله مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر حيث يمثل هذا النصب رمزاً للوحدة والتكاتف، والتضامن بين قيادة دولة الإمارات، وشعبها وجنودها الأبطال.
وقام محمدو بجولة في مختلف أنحاء الواحة، واستمع لشرح من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة، ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، كما قام ضيف الدولة بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.