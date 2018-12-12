النعيمي يطلع ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة خدمات "اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻄﺐ اﻷﺳﻨﺎن"

الشارقة 24 – وام:

أثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في عملية تطور المؤسسات الصحية والعلاجية، التي تقدم خدمات ذات مستوى عالٍ وتستخدم آخر ما توصل إليه العلم من تقنية ومعدات صحية حديثة.

وثمن سموه جهود القائمين على الوزارة، في متابعة القطاع الصحي الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الطبية والمؤسسات الصحية العلاجية، وضرورة الاستعانة بأطباء لديهم إمكانيات علمية في علاج الأمراض للعمل في مستشفيات وزارة الصحة والمنشآت الصحية، مشيداً بالنمو الملحوظ في القطاع الصحي في دولة الإمارات، وتقدم أفضل أساليب العلاج الحديث في جميع التخصصات والأمراض.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صاحب السمو حاكم عجمان، الأربعاء، إلى المركز اﻟــﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻄـﺐ اﻷﺳﻨﺎن في منطقة الحميدية في عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.

واطلع سموه خلالها على سير العمل والأداء المتميز للخدمات التي يقدمها المركز، بأعلى معايير الرعاية الصحية، لأفراد المجتمع لتحقيق الريادة في المجال الصحـي.