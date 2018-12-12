سعود بن صقر يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت عيسى

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص عزائه ومواساته لملك مملكة البحرين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشقيقة.