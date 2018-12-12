محمد بن راشد يحضر جانباً من "المنتدى الاستراتيجي العربي"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن العام 2019 يحمل فرصاً ويضم تحديات، لكننا متفائلون سياسياً واقتصادياً، وإنسانياً.

جاء ذلك خلال حضور سموه الأربعاء، جانباً من فعاليات "المنتدى الاستراتيجي العربي" في دبي، في دورته الحادية عشرة، التي تستقطب شخصيات سياسية واقتصادية إقليمية ودولية، ومجموعة من المفكرين والمحللين الاستراتيجيين، وصناع السياسات على مستوى المنطقة والعالم، لمناقشة أوضاع العالم والمشاركة في استشراف حالة المنطقة العربية، والعالم اقتصادياً وسياسياً للعام 2019.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن "الفرص الاقتصادية والسياسية تدفعنا للتفكير دوماً في الخيارات المفتوحة كافة، ونحن اخترنا التنمية والحوار والتقدم".