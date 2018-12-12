حاكم عجمان يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت عيسى

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص عزائه ومواساته لملك مملكة البحرين، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين الشقيقة.