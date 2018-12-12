"الهلال" يتكفل بسداد ديون 500 امرأة غارمة بالأردن

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تكفلت الهيئة بسداد ديون ما يزيد عن 500 امرأة من الغارمات في الأردن، ممن ترتبت عليهن طلبات قضائية، إثر عجزهن عن سداد ديون ترتبت عليهن، بسبب ظروفهن الاقتصادية والأسرية وبتن مهددات بالسجن.

وتأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في إطار تعزيز مبادرات الهلال الأحمر النوعية، خلال "عام زايد الخير"، وفي بادرة إنسانية اجتماعية، وانطلاقاً من الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها في تقديم المساعدة للمحتاج في مختلف البلاد العربية والإسلامية.

وتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان، وفد من الهيئة للإشراف على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، والجهات الأخرى ذات الاختصاص، ومتابعة إجراءات تسديد المديونيات، والإسراع بإنهاء الطلبات القضائية بحق المستفيدات من المبادرة.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهيئة، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تأتي في إطار مبادرات سموه المتعددة التي تجسد نظرته الإنسانية والعروبية، بالالتفات إلى تلك الفئة من الأمهات والأخوات من الغارمات في الأردن، وإيجاد الحلول لمشكلاتهن المالية، وما ترتب عليها من تداعيات نفسية واجتماعية سلبية.