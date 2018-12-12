عبد الله بلحيف يستقبل أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي

الشارقة 24:

أثنى الدكتور المهندس كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، على مكانة دولة الإمارات والإنجازات العالمية التي حققتها في قطاع البنية التحتية، مقدماً الشكر إلى معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية على دعمه للاتحاد.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقد في مقر الوزارة بدبي، بين معالي وزير تطوير البنية التحتية، والأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، والمهندس محمد مشروم رئيس جمعية المهندسين في الدولة، والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري أمين عام الجمعية .

وتلقى معالي النعيمي خلال اللقاء، دعوة للحضور والمشاركة كمتحدث رئيسي في ملتقى الهندسة الخليجي الذي سينظم في السعودية تحت عنوان "مستقبل المهندس الخليجي في ظل الثورة الصناعية الرابعة"، فيما منح الاتحاد الهندسي الخليجي معاليه الهوية الفخرية للاتحاد، وذلك تقديراً واعترافاً بجهوده الكبيرة لتطوير المهن الهندسية والارتقاء بها على المستوى الخليجي.