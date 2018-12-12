الرميثي يبحث تعزيز التعاون مع القوات الخاصة البيلاروسية

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، في مكتبه في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفداً من القوات الخاصة البيلاروسية، برئاسة العقيد فيكتور زوراو قائد الوحدة الخاصة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في العمل الشرطي والأمني، وتعزيز التعاون التدريبي المستقبلي بين الجهتين، بجانب مناقشة آلية عقد التمارين التي ستقام في أبوظبي.

حضر اللقاء، اللواء مبارك عبد الله ظاهر المهيري، مدير قطاع المهام الخاصة، والعميد راشد سعيد الشامسي، مدير مديرية ق7 وعدد من كبار الضباط في شرطة أبوظبي.