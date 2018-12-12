عمار النعيمي يطلع على تحضيرات استقبال المشاركين في "الأولمبياد الخاص"

الشارقة 24 – وام:

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي في مكتبه بديوان الحاكم، على التحضيرات الجارية في الإمارة، لاستقبال عدد من الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 8 الى 22 مارس 2019 بمشاركة أكثر من 170 دولة.

واسمتع سموه من فاطمة المسافري، رئيسة اللجنة المنظمة لبرنامج زيارة الوفود لإمارة عجمان، بحضور سعادة الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، على خطة العمل وبرنامج الاستقبال، الذي يشتمل على زيارة المعالم السياحية والتراثية والترفيهية، ومن بينها منتجع الزوراء ونادي الفروسية، ومتحف عجمان الى جانب تدريبات رياضية وفعاليات متنوعة أخرى.

واطلع سموه أيضاً على الترتيبات الخاصة باستضافة الوفود، حيث سيتم تشكيل لجنة تضم عدداً من موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.