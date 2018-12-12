"دبي للقرآن" تفتح باب الترشيح لتمثيل الدولة في مسابقة رمضان

الشارقة 24 – وام:

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، فتح باب الترشيح للراغبين في تمثيل الدولة، في فعاليات الدورة الـ 23 للمسابقة المقرر إقامتها، خلال شهر رمضان المقبل، وذلك حتى بداية شهر فبراير المقبل.

وأشاد سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بأبناء الإمارات، ذكوراً وإناثاً، من حفظة كتاب الله عز وجل، الذين ظلوا يقدمون مستويات متميزة، في الحفظ والتلاوة، من خلال مشاركاتهم العديدة في المسابقات المحلية والدولية، وإحرازهم مراكز متقدمة، ما أكسب دولة الإمارات مركزاً مرموقاً، في مجال المنافسات والمسابقات القرآنية التي تقام، في جميع مدن الدولة.

وأوضح سعادته، أن اللجنة المنظمة وضعت شروطاً للمنافسة، على مقعد مرشح الإمارات، من ضمنها أن يحمل جنسية الدولة، وألا يزيد عمره عن 25 عاماً بحلول 31 يونيو المقبل، وأن يكون حافظاً للقرآن كاملاً مع التجويد.

وأشار إلى أن الجائزة، ستقوم بتنظيم دورة تدريبية للمرشحين المتأهلين، في منتصف فبراير المقبل، من أجل تأهيلهم لخوض المسابقة، التي يشارك فيها عادة أكثر من 85 دولة وجالية مسلمة، حول العالم.