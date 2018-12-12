الهلال يُسيّر 60 طناً من الأغذية للدريهمي وحيس

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات إغاثية جديدة، إلى سكان المناطق النائية في مديريتي الدريهمي وحيس، بمحافظة الحديدة اليمنية، تضمنت 60 طناً من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، تستهدف 14 ألف مواطن يمني، معظمهم من الأطفال والنساء .

وتأتي قافلة المساعدات، استمراراً لجهود الإمارات الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية، ضمن خطة استراتيجية لدعم المدن والمديريات اليمنية المحررة حديثاً، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في محنته، للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة، التي يمر بها جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي.