أمل القبيسي تترأس الجلسة الرابعة لـ "الوطني الاتحادي"

الشارقة 24 – وام:

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع، للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها الثلاثاء، بمقره في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017م، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019م.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أن الميزانية الاتحادية باتت مرآة لمسيرة تطور وتقدم دولة الإمارات، بما تشهده من قفزات كبرى، كماً وكيفاً، وبما تركز عليه من مستهدفات التنمية المجتمعية في شتى أرجاء الدولة، عبر توجيه مزيد من الموارد للخدمات التعليمية والصحية والقطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، باعتبارها الركائز الأساسية للتنمية البشرية وتحقيق أهداف الرؤى الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، وبحكم أن المواطن يمثل أولوية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة.

حضر الجلسة معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.